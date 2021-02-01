Başkentte Kovid-19 denetimlerinde 1693 kişiye ceza uygulandı
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Başkentte Kovid-19 denetimlerinde 1693 kişiye ceza uygulandı

01.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:12
Başkentte Kovid-19 denetimlerinde 1693 kişiye ceza uygulandı

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 1693 kişiye, 1 milyon 897 bin 112 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 1693 kişiye, 1 milyon 897 bin 112 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 25-31 Ocak tarihlerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1693 kişiye 1 milyon 897 bin 112 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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