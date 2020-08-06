Başkentte Kovid-19 denetimi yapıldı İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Ankara'da tüm yaşam alanlarında Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Ankara'da tüm yaşam alanlarında Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Kent genelinde, 7 bin 429 denetim noktasında yapılan kontrollere polis, zabıta, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden oluşan 878 ekip ve 3 bin 277 personel katıldı.

Ekipler, denetimler kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere, salgının yayılım hızının kesilmesi adına alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İşletmelerde sosyal mesafe ve maske takma kuralının yanı sıra hijyen belgeleri de kontrol edildi. Şartlara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Yenimahalle iyçesinde işletmeleri denetleyen İl Sağlık Müdürlüğü denetçisi Türker Koluman, kendi bölgelerinde rutin bir şekilde bu uygulamaları gerçekleştirdiklerini belirtti. Koluman, işletmelerde ilk olarak iş yerinin girişindeki ateş ölçme, sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulması gibi hususlara baktıklarını ifade etti.

Restoranı denetlenen işletme sahibi Serdar Yıldız da denetimlere her zaman hazırlıklı olduklarını, alınması gereken önlemleri de harfiyen yerine getirdiklerini söyledi.

Müşterilerinin de alınan bu tedbirlerden memnun olduğunu dile getiren Yıldız, restoranlarına gelen vatandaşların kurallara uyduğunu aktardı.

Denetimlere Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural da katıldı.

Kızılay'da atlı polisler denetime katıldı

Bu arada, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki denetimlere atlı polisler de katıldı. Polisler, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan vatandaşları uyardı.

Ekip araçlarından, Kovid-19'la mücadelede rehavete kapılınmaması, sosyal mesafeye uyulması ve maske takma konusunda uyarı anonsları yapıldı.

Jandarma üç kurala dikkati çekti

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de sorumluluk bölgesinde Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

Denetimlere katılan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nejdet Özcan, Ankara-Eskişehir yolundaki kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Özcan, vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: AA