Başkentte koronavirüs tedbirleri
Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara-Konya kara yolunda kurulan denetim noktasında vatandaşların ateş ölçümü yapıldı.
01.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:30
Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara-Konya kara yolunda kurulan denetim noktasında vatandaşların ateş ölçümü yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, durdurulan araçlarda sürücülerin ve yolcuların ateşleri ölçüldü.
Ayrıca yolcu otobüslerinde de seyahat belgesi sorgulaması yapıldı. Kontrollerde 65 yaş ve üstü yolcuların seyahat izinleri kontrol edildi, vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıldı.
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Kaynak: AA