Başkentte koronavirüs tedbirleri Başkent girişlerinde oluşturulan kontrol noktasında araçlara ve yolculara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanıyor.

Başkent girişlerinde oluşturulan kontrol noktasında araçlara ve yolculara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Mamak Belediyesi ekiplerince, Samsun ve Kırıkkale'den gelen araçların şehre girişleri, Mamak Köprüsü civarında kurulan uygulama noktasından kontrollü şekilde sağlanıyor.

Emniyet birimlerince, şehirler arası seyahat izin belgesi ve diğer kontrolleri yapılan araçlar, Mamak Belediyesince oluşturulan 5 metre uzunluğundaki dezenfeksiyon tünelinde solüsyon buharıyla dezenfekte ediliyor. Araç sürücüleri ve yolcular ise Sağlık Bakanlığının 14 kuralı hakkında bilgilendiriliyor.

Şehre giriş yapan araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların vücut ısılarını ölçen ekipler, koronavirüs belirtisi görülenleri sağlık birimlerine yönlendiriliyor. Herhangi bir belirtisi olmayanların ise geçişlerine izin veriliyor.

Öte yandan dezenfeksiyon tünelinin ikincisinin, ilerleyen günlerde Mamak Belediyesi hizmet binasının önüne kurulacağı belirtildi.

Kaynak: AA