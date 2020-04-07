Başkentte koronavirüs önlemleri Başkentte yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması için EGO otobüslerindeki koltuklara "Sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak" çıkartmaları yapıştırıldı.

Başkentte yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması için EGO otobüslerindeki koltuklara "Sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak" çıkartmaları yapıştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması adına, vatandaşlarda duyarlılık oluşturabilmek için 1470 EGO otobüsünde uygulamanın gerçekleştirildiği belirtildi.

Başkentte geçen hafta salgınla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Altındağ Belediyesinden muhtarlara destek

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26 mahalle muhtarına, içerisinde temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler dağıtıldı.

Belediye Başkanı Asım Balcı, Bilim Kurulunun tavsiyelerini hayata geçirme konusunda destek sağlayan muhtarlara hijyen kolisi dağıttıklarını belirterek, "Muhtarlarımız her gün muhtarlık binalarını açıyor, vatandaşların zorunlu olan işlemlerini hallediyorlar. Bu nedenle temizliğe özel önem verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Balcı, ilçede dezenfeksiyon işlemlerinin sürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA