Başkentte koronavirüs denetimleri Ankara'nın Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı vatandaşların sağlığı için alınan tedbirlerin artırılarak devam ettiğini bildirdi.

Ankara'nın Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı vatandaşların sağlığı için alınan tedbirlerin artırılarak devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, kapanan iş yerleri ve ilçede faaliyet göstermeye devam eden işletmeleri denetledi.

Genelge kapsamında, marketlerin aldığı önlemleri de inceleyen ekipler, bu konularda eksiklik görülen iş yerlerinin yetkililerini uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, salgında en temel risk unsurunun vatandaşların bulunduğu mekanlar olduğunu anımsattı.

Balcı, "Ekiplerimiz hem ilaçlamada hem temizlikte özveriyle çalışıyor. Bunların yanında alınan tedbir kararları hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, ayrıca tedbirlere uyulup uyulmadığını da denetliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Altındağlılar, Kovid-19 salgınıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümü için istedikleri saatte "444 39 19" numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ni arayarak destek alabilecek.

Kaynak: AA