Başkentte korona virüs denetimleri tüm hızıyla sürüyor Ülke genelinde gerçekleştirilen en kapsamlı korona virüs denetimlerine devam edildi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen en kapsamlı korona virüs denetimlerine devam edildi. Ankara'da Kızılay Meyda'nında polis ekipleri ve polis atlı birlikleri bu çerçevede denetimlerini sürdürdü.

"Sağlık için, hepimiz için" mottosuyla gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanları tek tek kontrol edildi. Ankara'da Kızılay Meyda'nında polis ekipleri ve polis atlı birlikleri bu çerçevede denetimlerini sürdürdü. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında uyarılar yapıldı. Denetimler kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştiriliyor ve bu kapsamda on gün boyunca kesintisiz sürekli olacak. Koranavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmeleri bu denetimlerin özünü oluşturuyor.

Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik ve yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere de ağırlık veriliyor. Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulması amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA