Başkentte korkutan yangın
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Başkentte korkutan yangın

Ankara'da 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu.

26.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:43
Başkentte korkutan yangın

'da 4 katlı bir binanın katında çıkan yangın korkuttu.


Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde 4 katlı bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü bodrum katında çıkan yangın, insanları korkuttu. Bodrum katında çıkan yangını fark eden apartman sakinleri olayı hemen ekiplerine ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de vatandaşların dumandan etkilenmemesi için apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti. Olay yerine her ihtimale karşı sağlık ekipleri de gönderildi. Bodrum katındaki yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, apartmanda yaşayanların ise korku gözlerine yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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