Başkentte "Kore-Türkiye Kaligrafi Karma Sergisi"nin açılışı yapıldı

01.11.2019 20:16

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğince, "Yazılar Çiçek Açıyor, Gönüller Çiçek Açıyor" temalı "Kore-Türkiye Karma Kaligrafi Sergisi" düzenlendi.

Serginin açılışına, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Kang Jung, Güney Koreli kaligrafi sanatçısı Kim Young Bae ve çok sayıda davetli katıldı.

Kang, burada yaptığı konuşmada, sergide 50 sanatçının çeşitli eserlerinin yer aldığını belirterek, "Kaligrafi, Kore ve Türkiye arasındaki etkileşimi artırmak için bir fırsat olması açısından çok anlamlıdır." dedi.

İki ülke arasındaki kültür alışverişinin sürekli devam etmesi temennisinde bulunan Kang Jung, "Bu sergi aracılığıyla, Türkiye'de kaligrafiye olan ilginin daha da artmasını ve daha çok kişinin kaligrafi öğrenmesi için bir fırsat olmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

"Kaligrafi, 'kalbin resmi' olarak adlandırılır"

Güney Koreli kaligrafi sanatçısı Kim de Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin, ülkesiyle eskiden beri köklü bağlara sahip olduğuna işaret ederek, "İki ülke birbirine çok uzak olsa da kültür ve tarihi açıdan birçok ortak noktayla Güney Kore ve Türkiye'nin dostluğu çok başkadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kim Young Bae, kaligrafinin "kalbin resmi" olarak adlandırıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yazma, doğru zihin ve kalple enerjinizi yumuşatırken, gizemli bir duruma neden olabilir. Zihin ve eller bir araya geldiğinde ve doğru şekilde kullanıldığında iyi işler üretebilir. Bu sergi sayesinde Türk kültürünü öğrenecek, Güney Kore'de de tanıtarak birbirimizin kültürünü birleştirerek, yeni bir tat almaya çalışacağız."

Konuşmaların ardından davetliler, sergideki eserleri inceleyerek bilgi aldı.

Kaynak: AA