Başkentte, köpeklerini sıpaya saldırtan şahıs gözaltına alındı

Başkentte bir köyde köpeklerini kışkırtarak sıpaya saldırtan zanlı yakalandı.

Başkentte bir köyde köpeklerini kışkırtarak sıpaya saldırtan zanlı yakalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bir kişinin kendisine ait çoban köpeklerini bir sıpaya saldırttığı ve olayın videosunu sosyal medyada paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

Haymana ilçesine bağlı bir köyde yaşayan B.K'nın, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA