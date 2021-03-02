Son dakika! Başkentte "kontrollü normalleşme" başladı
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Son dakika! Başkentte "kontrollü normalleşme" başladı

02.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:05

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ayrıntılarını açıkladığı "Kontrollü Normalleşme" dönemi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ayrıntılarını açıkladığı "Kontrollü Normalleşme" dönemi başladı.

Buna göre restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.

Başkentin en işlek noktalarından Kızılay'da, lokanta ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı. İşletmeciler, müşterilerden sosyal mesafeyi korumalarını isterken, 4 kişilik masalarda en fazla 2 kişinin oturmasına izin veriliyor.

Bazı lokanta, kafeterya, pastaneler yüzde 50 kapasiteyle müşterilerine hizmet vermeye başlarken, bazı işletmeler "Kontrollü Normalleşme" için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Devletimizden gıda sektöründe çalışanlar için aşı önceliği talep ediyoruz"

İşletmecilerden Yakup Tekbaş, işletmeler açıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bu haberi dört gözle bekliyorduk. İnşallah bundan sonra da kapanmaz. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra hazırlığımızı yaptık ve hemen işletmemizi açtık. Tüm hijyen kurallarına uyuyoruz. Bundan sonra kapanmaması bizim elimizde." diye konuştu.

İşletmeci Ali Yıldırım ise "Bu kararı çoktan bekliyorduk. Hem çalışan hem bizim için çok iyi oldu. Esnaf arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Gerçekten verilen kararlara uyalım. Yüzde 50 kapasiteyle çalışalım, hijyene önem verelim. Bir daha kapanırsa buradan herkes zarar görüyor. Ayrıca devletimizden gıda sektöründe çalışanlar için aşı önceliği talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşteriler ise işletmeler açıldığı için mutlu olduklarını, herkesin kurallara uyması gerektiğini dile getirdi.

Son dakika! Başkentte 'kontrollü normalleşme' başladı
Son dakika! Başkentte 'kontrollü normalleşme' başladı
Son dakika! Başkentte 'kontrollü normalleşme' başladı
Son dakika! Başkentte 'kontrollü normalleşme' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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