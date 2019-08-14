Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

14.08.2019 19:58

Başkent'te bir binanın bahçe duvarına çarparak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Erdem Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bahçe duvarına çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan B.K, H.M, E.A, H.E ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA