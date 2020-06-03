Başkentte kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkentte kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1ölü, 1 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Başkentte kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1ölü, 1 yaralı
03.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:01

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pursaklar Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeki Ramazan Yeniay (46) yönetimindeki 06 FZK 24 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.

Kazada, otobüs durağında bulunan Kemal Kader isimli bir kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Yeniay hayatını kaybetti.

Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle yaralanan Kemal Kader hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Haber
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Falcao Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Başkentte kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 16:04:04. #1.15#
title