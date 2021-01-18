Başkentte kısıtlamaya uymayan 1335 kişiye 1 milyon 877 bin 296 lira ceza kesildi
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Başkentte kısıtlamaya uymayan 1335 kişiye 1 milyon 877 bin 296 lira ceza kesildi

18.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:56
Başkentte kısıtlamaya uymayan 1335 kişiye 1 milyon 877 bin 296 lira ceza kesildi

Ankara Valiliği, 11-17 Ocak tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1335 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi.

Ankara Valiliği, 11-17 Ocak tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1335 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kentte bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1335 kişiye 1 milyon 877 bin 296 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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