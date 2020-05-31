Başkentte kısıtlamanın ikinci gününde de denetimler sürdü Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde emniyet ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde emniyet ekipleri denetimlerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, kent genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Ankara genelinde belediyeler boş yollarda bakım ve onarım çalışması yaparken, günün hemen her saatinde yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve çevresinde sessizlik hakim oldu, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan başta trafik ekipleri olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden polisler, araçları durdurarak evrak denetimi yaptı. İstisna kapsamı dışında kalan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA