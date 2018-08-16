Başkentte Kısa Süreli Yol Çalışmalarına Bayram Molası

Ankara Valiliğince, trafik yoğunluğunun artacağı Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların ve yol kullanıcılarının güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 18-26 Ağustos tarihleri arasında, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yol yapım çalışmaları devam etmekte olan alanlarda sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara yapılan uyarılar şöyle anlatıldı:

"Kurban Bayramı tatili süresince belirtilen tarih aralığında Samsun yolu Çalışkanlar, Ortaköy, Gökçeyurt, Maliye Noktası kavşakları ile Konya yolu TŞOF kavşağı beton bariyerlerle (New jersey) kapatılarak yol bu noktalarda transit olarak verilecektir.

Ayrıca, 18-26 Ağustos tarihleri arasında Ankara ili üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara – Gölbaşı – Bala – Kaman – Kırşehir – Kayseri güzergahlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir. Tatil süresince Ankara-Samsun yolunun 16-40. ile 47-58. kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 80-85. kilometrelerinde yolun yoğunluğu ve hassasiyetinden dolayı sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı bir şekilde seyretmeleri; hız kurallarına, trafik işaret ve işaretlemelerine uymaları gerekmektedir."