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Başkentte Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Başkentte Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi

Ankara'da görev yapan askeri ataşe eşleri tarafından ülkelerine dair izler taşıyan ürünlerin sergilendiği Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi.

ANKARA (AA) - Ankara'da görev yapan askeri ataşe eşleri tarafından ülkelerine dair izler taşıyan ürünlerin sergilendiği Kış El Sanatları Fuarı düzenlendi.

Ankara HiltonSA otelinde düzenlenen fuara yabancı misyon temsilcileri başta olmak üzere birçok davetli katıldı.

ABD, Kanada, Mısır, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'nın da yer aldığı 25 ülkenin Ankara'da görevli askeri ataşelerinin eşleri, ülkelerine dair hazırladıkları ürünleri davetlilere sundu.

Eşler, açılış öncesi şarkılar seslendirdi.

Fuarda elde edilecek gelir, bir yetimhaneye bağışlanacak.

Fuar saat 20.00'ye kadar açık olacak.

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AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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