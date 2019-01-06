Başkentte Kış
- Kızılay meydanı ve Sıhhıye'de kar yağışından görüntüler Caddede yürüyen vatandaşlar Karla kaplı Güvenpark'tan detaylar Kar temizleme araçlarının çalışması Anıtkabir ve Atakule'den detaylar Seyir halindeki araçlar Karla kaplı ağaçlar ve yollardan detaylar ANKARA - Ankara'da etkili olan kar...
- Kızılay meydanı ve Sıhhıye'de kar yağışından görüntüler
Caddede yürüyen vatandaşlar
Karla kaplı Güvenpark'tan detaylar
Kar temizleme araçlarının çalışması
Anıtkabir ve Atakule'den detaylar
Seyir halindeki araçlar
Karla kaplı ağaçlar ve yollardan detaylar
ANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kaynak: AA