Başkentte Kış

- Kızılay meydanı ve Sıhhıye'de kar yağışından görüntüler

Caddede yürüyen vatandaşlar

Karla kaplı Güvenpark'tan detaylar

Kar temizleme araçlarının çalışması

Anıtkabir ve Atakule'den detaylar

Seyir halindeki araçlar

Karla kaplı ağaçlar ve yollardan detaylar

ANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kaynak: AA