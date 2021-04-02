Başkentte kiralık araç firmaları denetlendi
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Başkentte kiralık araç firmaları denetlendi

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Başkentte kiralık araç firmaları denetlendi

Başkentte kiralık araç firmalarına yönelik yapılan denetimlerde, 17 iş yeri sahibine 238 bin 802 lira idari para cezası kesildi.

Başkentte kiralık araç firmalarına yönelik yapılan denetimlerde, 17 iş yeri sahibine 238 bin 802 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte araç kiralama hizmeti veren firmaların, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında, usulüne uygun işlem yapıp yapmadıkları, yasa dışı faaliyet gösterip göstermedikleri ve araçların Kiralık Araç Bildirim Sistemine (KABİS) kayıtlı olup olmadıkları denetlendi.

Eş zamanlı olarak dün saat 13.00'de yapılan denetimlere, 31 ekip ve 68 personel katıldı.

Kontrol edilen 97 firmadan 17'si hakkında yasa dışı kiralama yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Araç kiralama faaliyeti gösteren 6 firmaya, KABİS'e kayıtlı olmadıkları için 124 bin 578 lira, 11 firmaya da, 1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanununa muhalefet etmekten 114 bin 224 lira olmak üzere toplam 17 firma sahibine 238 bin 802 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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