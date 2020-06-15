Başkentte kiraladıkları araçları sahte evrakla satan 9 şüpheli yakalandı
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Başkentte kiraladıkları araçları sahte evrakla satan 9 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde firmalardan kiraladıkları araçları teslim etmeyip, motor s¸asi numaralarını değiştirerek sahte evrakla üçüncü kişilere sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Başkentte kiraladıkları araçları sahte evrakla satan 9 şüpheli yakalandı
15.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:36

Ankara merkezli 4 ilde firmalardan kiraladıkları araçları teslim etmeyip, motor s¸asi numaralarını değiştirerek sahte evrakla üçüncü kişilere sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.O¨, R.G. ve S.O¨. isimli kişilerin, çeşitli oto kiralama firmalarından kiraladıkları araçları teslim etmedikleri ve firma sahiplerinin kendilerine ulaşamadığına dair şikayetler üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayis¸ S¸ubesi Oto Hırsızlık Bu¨ro Amirligˆi ekiplerince yu¨ru¨tu¨len sorus¸turma kapsamında otomobillerin H.Y, B.K. ve B.K. tarafından GPS sistemleri bozularak takibe elverişsiz hale getirilip Konya'ya, bazılarının ise R.G. tarafından Bursa'ya go¨tu¨ru¨ldu¨gˆu¨ belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takiple Konya'ya go¨tu¨ru¨len bazı otomobillerin A.Y. tarafından sahte evrak düzenlenip, s¸asi ve motor numaraları değiştirilerek, bazılarının ise parc¸alanarak satıldıgˆını tespit etti.

Bursa'ya go¨tu¨ru¨len otomobilin ise S.T. ve I·.C¸. tarafından tamir edilemeyecek boyutta agˆır hasarlı başka bir otomobilin s¸asi numarası alınarak sahte evrakla u¨c¸u¨ncu¨ kişilere satıldığı belirlendi.

Şüphelilere ait olduğu saptanan Ankara, İstanbul, Konya ve Bursa'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.Y, H.O¨, B.K, B.K, A.Y, S.O¨, R.G, I·.C¸. ve S.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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