Başkentte kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

10.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:38

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi yakalandı.

Aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtan zanlı, "Operasyon yapacağız, paralarınızın seri numarasını almamız gerekiyor. Evinizin yanındaki marketin karşında bulunan parka gelin, para dolu poşeti getirin, onu da görevlimiz alacak." dedi.

Market sahibi, kendisine gelip adres soran bir kişiden şüphelendi ve durumu polise bildirdi.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, adres soran kişiyi sözde para çantasını alıp parkta beklemeye başladı.

Parka gelen dolandırıcılık zanlısı gözaltına alındı.

Kaynak: AA