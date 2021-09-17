Başkentte kaza yapan araç otobüs durağına daldı: 4 yaralı - Haberler
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Başkentte kaza yapan araç otobüs durağına daldı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkentte kaza yapan araç otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Eskişehir yolu istikametine giden bir araç, kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarpınca otobüs durağına daldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Eskişehir yolu istikametine giden bir araç, kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarpınca otobüs durağına daldı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mercedes marka 06 LR 500 plakalı araç Bağlıca Bulvarından Eskişehir yolu istikametine doğru hareket halindeyken, Höyük Caddesinden Bağlıca Bulvarı'na bağlanmak isteyen 06 BAB 364 plakalı Honda markalı araca çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan 06 LR 500 plakalı araç otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bağlıca Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. - ANKARA

Başkentte kaza yapan araç otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Başkentte kaza yapan araç otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Başkentte kaza yapan araç otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Başkentte kaza yapan araç otobüs durağına daldı: 4 yaralı

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Haber: Başkentte kaza yapan araç otobüs durağına daldı: 4 yaralı - Haberler
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