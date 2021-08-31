Başkentte kaza: 2 yaralı
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Başkentte kaza: 2 yaralı

Başkentte kaza: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda Gölbaşı istikametine seyir halinde olan Khusein Alper Barkhudarov idaresindeki 06 FSS 66 plakalı kamyonet ile yan yoldan bulvara çıkan Ahmet Aydın kontrolündeki 40 KL 674 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Sürücü Ahmet Aydın ile aynı araçta bulunan Yasemin Aydın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak çıkarıldı.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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