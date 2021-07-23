Başkentte kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan gencin ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor
Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi devam ediyor.
Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu