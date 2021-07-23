Başkentte kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan gencin ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan gencin ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi devam ediyor.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi devam ediyor.

Başkentte kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan gencin ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor
Başkentte kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan gencin ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor
Başkentte kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan gencin ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor
Başkentte kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan gencin ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Tatilci akınına uğrayan Bodrum'da deniz trafiği de kilitlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Ahmet Kural Demet Akalın
Spor Mehmet Topal Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan gencin ailesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki bekleyişi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:58:31. #1.15#

title