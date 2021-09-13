Son dakika... Başkentte kardeşine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden kardeşine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden kardeşine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'ndeki olayda, Serdar E. (45), alacak verecek meselesi yüzünden uzun yıllardır konuşmadığı kardeşi Ahmet E'nin (43), babasının çalıştığı taksi durağında bulunduğunu öğrendi.
Durağa gelen zanlı kardeşine tabancayla 6 el ateş açtı. Kurşunlar taksiye isabet ederken Ahmet E. saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Zanlının ateş edip olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ahmet E'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Serdar E, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.