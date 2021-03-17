Başkentte kar yağışı etkili oluyor
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Başkentte kar yağışı etkili oluyor

17.03.2021 08:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:09
Başkentte kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı.

Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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