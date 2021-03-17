Başkentte kar yağışı etkili oluyor
17.03.2021 08:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:09
Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı.
Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan