Kar yağışı etkili oldu

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Karla kaplanan kentin simge yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran