Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

24.03.2021 03:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 04:07
Kar yağışı etkili oldu

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Karla kaplanan kentin simge yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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