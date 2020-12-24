Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda önlem alarak tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentin birçok noktasında kayganlaşan yollar nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan