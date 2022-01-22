Başkentte kar yağışı akşam da etkisini sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte kar yağışı akşam da etkisini sürdürüyor

Başkentte kar yağışı akşam da etkisini sürdürüyor
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam da etkili olmaya devam ediyor.

ANKARA (AA) - Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam da etkili olmaya devam ediyor.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içinde kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürdü. Kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde de etkili olmaya başladı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Anıtkabir, Ulus ve Güvenpark başta olmak üzere kentin birçok yeri beyaza büründü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama-kar küreme çalışması yaparken, trafik polisleri ana arterlerde sorun yaşanmaması için önlem alıyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüleri zor anlar yaşadı.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

Ankara, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title