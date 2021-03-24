Başkentte kar yağışı (5)
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Başkentte kar yağışı (5)

24.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:04

Kentin çeşitli noktalarından kar manzaraları Kar yağışı altında yürüyen sokak hayvanları Yuvalarında duran leylekler Başkentte kar yağışı etkili oldu ANKARA - Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kentin çeşitli noktalarından kar manzaraları

Kar yağışı altında yürüyen sokak hayvanları

Yuvalarında duran leylekler

Başkentte kar yağışı etkili oldu

ANKARA - Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. (5)

Başkentte kar yağışı (5)
Başkentte kar yağışı (5)
Başkentte kar yağışı (5)
Başkentte kar yağışı (5)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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