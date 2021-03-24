Başkentte kar yağışı (5)
24.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:04
Kentin çeşitli noktalarından kar manzaraları Kar yağışı altında yürüyen sokak hayvanları Yuvalarında duran leylekler Başkentte kar yağışı etkili oldu ANKARA - Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Kentin çeşitli noktalarından kar manzaraları
Kar yağışı altında yürüyen sokak hayvanları
Yuvalarında duran leylekler
Başkentte kar yağışı etkili oldu
ANKARA - Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat