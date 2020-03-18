Başkentte kar yağışı
Kar yağışı Kızılay Meydanından kar manzaraları Trafikte araçların ilerlemesi Atakule'de kar yağışı Kuğulu Park'ın sevimli sakinlerinden görüntüler Ankara Tren Garı çevresinde kar yağışı Kuzey Ankara bölgesinde kar yağışı ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve...
18.03.2020 23:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:31
Kar yağışı
Kızılay Meydanından kar manzaraları
Trafikte araçların ilerlemesi
Atakule'de kar yağışı
Kuğulu Park'ın sevimli sakinlerinden görüntüler
Ankara Tren Garı çevresinde kar yağışı
Kuzey Ankara bölgesinde kar yağışı
ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kaynak: AA