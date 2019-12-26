Başkentte kar yağışı
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Başkentte kar yağışı

Başkentte kar yağışı Atakule ve çevresinden kar manzaraları Kuzey Ankara bölgesinden kar manzaraları Oran Sitesi ve çevresinden görüntüler ANKARA - Ankara'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor.

26.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 00:15
Başkentte kar yağışı

Başkentte kar yağışı

ve çevresinden kar manzaraları

Kuzey bölgesinden kar manzaraları

Oran Sitesi ve çevresinden görüntüler ANKARA - Ankara'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor. Beyaza bürünen bölgelerde, kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

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: Başkentte kar yağışı
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