Başkentte Kar Yağışı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi



Başkentte kar, akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kentin bazı mahalleleri beyaz örtüye bürüdü. Bazı araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.



Ankara Belediyesinin ekipleri, bazı bölgelerde önlem amacıyla tuzlama çalışması yaptı.