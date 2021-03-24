Başkentte kar yağışı (2)
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Başkentte kar yağışı (2)

24.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:16

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Çubuk'ta kar yağışı dünden bu yana aralıklarla devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde çok daha fazla etkili olan kar yağışı 20 santimetreye yaklaştı. Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yolları açık tutmak ve yolda buzlanmayı önlemek için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, özellikle Karagöl ve Yukarı Çavundur grup yollarına giden araçların kar lastiği takmalarını, zincir ve çekme halatı da bulundurmaları için uyarıyor.

İlçe merkezinde de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydan geliyor.

Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

İlçede kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Başkentte kar yağışı (2)
Başkentte kar yağışı (2)
Başkentte kar yağışı (2)
Başkentte kar yağışı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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