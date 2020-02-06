Başkentte kar yağışı (2)
Tandoğan'da etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Polisin trafiğin kontrolünü sağlaması Anıtkabir bölgesinde etkili olan kar yağışı Kar yağışı altında ilerleyen araçlar ANKARA - Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
06.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:07
Tandoğan'da etkili olan kar yağışı
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Polisin trafiğin kontrolünü sağlaması
Anıtkabir bölgesinde etkili olan kar yağışı
Kar yağışı altında ilerleyen araçlar ANKARA - Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kaynak: AA