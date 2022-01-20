Başkentte kar ve buzla mücadelede "BELÇÖZ" başrolde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte kar ve buzla mücadelede "BELÇÖZ" başrolde

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel

Başkentte kar ve buzla mücadelede "BELÇÖZ" başroldeANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS tarafından üretilen buz çözücü solüsyon "BELÇÖZ", kış aylarında başkentte yol, kaldırım ve üst geçitlerde etkin olarak kullanılmaya başlandı.

Başkentte kar ve buzla mücadelede "BELÇÖZ" başrolde

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS tarafından üretilen buz çözücü solüsyon "BELÇÖZ", kış aylarında başkentte yol, kaldırım ve üst geçitlerde etkin olarak kullanılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında başkent genelinde karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez üretilen buz çözücü solüsyon "BELÇÖZ" bu yıl da yol, kaldırım ve üst geçitlerde meydana gelen buzlanmada etkin olarak kullanılmaya başlandı.

Başkentin cadde, bulvar, kaldırım ve üst geçitlerinin yanı sıra metro giriş ve çıkışları ile hastanelerde kullanılan buz çözücü solüsyon BELÇÖZ, aşındırıcı etkisi olmadığından asfalt, beton, kaldırım, metal aksamlar ve taşıtlara da zarar vermiyor.

Çevre dostu formülüyle hiçbir canlıya zarar vermeyen BELÇÖZ, kar ve buzla mücadelede büyük kamyon veya tuzlama araçlarının giremediği yerlerde kolaylıkla kullanılıyor. Buz oluşumunu önleyici etkisini eksi 40 dereceye kadar gösteren ve BelPLAS AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen solüsyon, Karayolları Genel Müdürlüğü AR-GE Kimya Laboratuvarı ile Yeditepe Üniversitesi AR-GE ve Analiz Laboratuvarı toksikoloji testlerinden de başarıyla geçti.

Başkentte kar ve buzla mücadelede BELÇÖZ başrolde

Başkentte kar ve buzla mücadelede BELÇÖZ başrolde

Başkentte kar ve buzla mücadelede BELÇÖZ başrolde

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Araştırma Geliştirme, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title