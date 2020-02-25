Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kazanın meydana geldiği Çubuk Barajı Köprüsü Kaza yapan araçlar Yere saçılan malzemeler Ekiplerin yolu temizleme çalışması ANKARA - Başkentte kamyonla otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.

25.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:27
Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kazanın meydana geldiği Barajı Köprüsü

Kaza yapan araçlar

Yere saçılan malzemeler

Ekiplerin yolu temizleme çalışması ANKARA - Başkentte kamyonla otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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