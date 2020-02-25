Başkentte kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kazanın meydana geldiği Çubuk Barajı Köprüsü Kaza yapan araçlar Yere saçılan malzemeler Ekiplerin yolu temizleme çalışması ANKARA - Başkentte kamyonla otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.
25.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:27
Kazanın meydana geldiği Çubuk Barajı Köprüsü
Kaza yapan araçlar
Yere saçılan malzemeler
Ekiplerin yolu temizleme çalışması ANKARA - Başkentte kamyonla otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA