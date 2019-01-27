Başkentte Kalorifer Kazanı Patladı

Ankara'nın Kalecik ilçesinde kalorifer kazanı patladı.

Alınan bilgiye göre, Halit Cevri Arslangil Mahallesi'nde bulunan bir binanın alt katındaki kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Patlamada, kazanı yakmakla görevli Ahmet Alkan yaralandı. Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kalorifer deposunun olduğu bölümde hasar oluştu.

Kaynak: AA