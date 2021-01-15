Kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza kesildi

15.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:21
Kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza kesildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza uygulandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatlar Mahallesi Yıkımcılar bölgesinde ruhsatsız işletilen kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İki masada kumar oynadıkları belirlenen 12 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten yaptırım uygulandı.

Şüphelilere kişi başı 3 bin 450'şer lira olmak üzere 41 bin 400 lira ceza kesildi.

Kahvehane, Altındağ Belediyesince mühürlenerek kapatıldı.

Kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza kesildi
Kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza kesildi
Kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Emre Taşdemir Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 17:21:37. #1.15#
title