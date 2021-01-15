Kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza kesildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatlar Mahallesi Yıkımcılar bölgesinde ruhsatsız işletilen kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İki masada kumar oynadıkları belirlenen 12 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten yaptırım uygulandı.

Şüphelilere kişi başı 3 bin 450'şer lira olmak üzere 41 bin 400 lira ceza kesildi.

Kahvehane, Altındağ Belediyesince mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay