Başkentte kadınları fuhşa zorlayan suç örgütüne "pembe maske" operasyonu
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Başkentte kadınları fuhşa zorlayan suç örgütüne "pembe maske" operasyonu

09.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:49

Ankara'da aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60 kadını fuhşa zorlayan suç örgütüne yönelik "pembe maske" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60 kadını fuhşa zorlayan suç örgütüne yönelik "pembe maske" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, insan ticareti, fuhşa aracılık, zor ve tehditle fuhuş yaptırmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek, resmi belgede sahtecilik ve cinsel saldırı gibi çok sayıda suç işlediği belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanması için harekete geçti.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu suç örgütü üyelerinin kent merkezinde saklandığı 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, çete üyesi 14 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 17'si yabancı 60 kadın da kurtarıldı.

Ekipler tarafından yapılan detaylı araştırmada, zanlıların mağdur kadınları tehdit yoluyla veya darbederek fuhuş yapmaya zorladıkları tespit edildi. Zanlıların, buluşma sırasında anlaştıkları kişilerce tanınabilmeleri için "pembe maske" taktırdığı belirlendi.

Zanlıların ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına takılmamaları için kadınlara sahte "çalışma izin belgesi" çıkarttıkları ortaya çıktı.

Suç örgütüne ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda fuhşa aracılık suçundan kazanıldığı düşünülen 157 bin lira ile sokağa çıkma kısıtlamasında kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda sahte izin belgesine el konuldu.

Zanlılar ile fuhşa zorlanan kadınların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Başkentte kadınları fuhşa zorlayan suç örgütüne 'pembe maske' operasyonu
Başkentte kadınları fuhşa zorlayan suç örgütüne 'pembe maske' operasyonu
Başkentte kadınları fuhşa zorlayan suç örgütüne 'pembe maske' operasyonu
Başkentte kadınları fuhşa zorlayan suç örgütüne 'pembe maske' operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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