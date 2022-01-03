Başkentte kadınlar için sertifikalı okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi verilecek

ANKARA (AA) - Başkentte kadın istihdamının artırılması amacıyla başlatılacak sertifikalı "okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi"ne katılmak isteyenler, 14 Ocak'a kadar "bakiciannekursu.ankara.bel.tr" sitesinden başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliği protokolü kapsamında kadınlara yönelik "okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi" düzenlenecek.

Nitelikli bakıcıların yetiştirileceği programla eğitimli kadın istihdamının artırılması ve çalışan annelere destek sağlanması amaçlanıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek eğitim programına katılmak isteyen lise ve dengi okullardan mezun kadınlar, "bakiciannekursu.ankara.bel.tr" sitesinden 14 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek.

Program kapsamında, uzman eğitmenler tarafından 380 saatlik ücretsiz tam gün eğitimler verilecek. 16-18 kişilik sınıflarda 4 ayrı dönem yapılacak eğitimlerden bu yıl toplam 200 kadının yararlanması planlanıyor.

Eğitimi tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika alacak

Kadınlar, kursta, çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme ile gelişimsel etkinlikler planlama konularında temel bilgi ve becerileri öğrenme imkanı bulacak.

Kursu başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika alarak evde bakım hizmetlerini üstlenebilecek, kreş veya gündüz bakımevlerinde çocuk gelişimcilerine yardımcı personel olarak istihdam edilebilecek.

Eğitime katılan annelerin çocuklarına bakılacak

Yaklaşık 2,5 ay sürecek eğitime katılacak anneler yanlarında çocuklarını da getirebilecek. Kadın kursiyerler dersteyken güvenli alanların oluşturulacağı kursta çocuklar, uzmanlar eşliğinde eğlenceli vakit geçirebilecek.

Ayrıca kursa başvuran kadınlar ve çocuklarına Büyükşehir Belediyesince Ulus'tan Altındağ Kadınlar Lokaline kadar ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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