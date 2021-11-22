Başkentte kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık etkinlikleri - Haberler
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Başkentte kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - Haberler | Güncel

Başkentte kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık etkinlikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası' kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ve BelPa A.Ş.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Başkentte kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık etkinlikleri

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası' kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ve BelPa A.Ş. iş birliğiyle Keçiören, Mamak ve Sincan'da eş zamanlı düzenlenen farkındalık etkinliklerine Başkentli kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası' kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ve BelPa A.Ş. iş birliğiyle eş zamanlı olarak Keçiören, Mamak ve Sincan'da kadına şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenlendi. Uzman doktor ve hemşirelerin temel sağlık eğitimi verdiği etkinliğe katılan Başkentli kadınlara hijyen kitinden oluşan çantalar ve bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Sincan, Mamak ve Keçiören ilçelerinde kadın muhtarlar aracılığıyla kadınlara ulaştıklarını belirten Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 3 ilçemizde muhtarlarımızla iş birliği yaparak Sincan, Mamak ve Keçiören'de belediyemizin ilgili daireleri ile kadın sağlığı eğitimi düzenledik. Kadına karşı şiddete hayır diyoruz. Yaşama hakkı elinden alınan kadınlarımıza rahmet diliyoruz" dedi.

Başkentte kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık etkinlikleri

Başkentte kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık etkinlikleri

Başkentte kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık etkinlikleri

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