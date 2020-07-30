Başkentte kadın cinayeti Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

S.Y. (22) ile eşi Emine Y. (20), Yayla Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında S.Y. pompalı tüfekle eşine iki el ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Y'yi hastaneye kaldırdı.

Genç kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince suç aleti silahla yakalandı.

Çiftin 2,5 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA