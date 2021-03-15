Başkentte "kademeli su faturası" teklifi tartışılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "kademeli su faturası" uygulaması teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki parti grupları arasında tartışmaya neden oldu.

Uygulamayla konut tipi aboneliklerde metreküp birim fiyatı 5 lira olan su ücretinin, 10 metreküp ve üzeri su kullanımında 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için de 9 liraya yükseltilmesi ve Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin kullandığı suyun metreküp birim fiyatının 1 liraya düşürülmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dünyada yaşanan kuraklık ile küresel ısınmanın etkileri ve kentte az olan yağışlar nedeniyle su israfının önüne geçmeyi gerekçe göstererek, ocak ayında meclise sunduğu yeni uygulama teklifi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Teklife AK Parti ve MHP grupları, su ücretlerinde kullanım oranına göre ayrı ayrı yüzde 50 ile yüzde 80 oranında "fahiş zam" yapılacağı iddiasıyla karşı çıkarken, CHP ve İYİ Parti grupları ise sosyal yardım alanlara katkı sunacağını belirttikleri uygulamanın aboneleri de su tasarrufuna teşvik edeceği gerekçesiyle destekliyor.

AK Parti ve MHP gruplarının halk oylamasına sunulmasını önerdiği teklif, gelecek ay görüşülmek üzere oy çokluğuyla ertelendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde grubu bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri teklife ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, tasarruf gerekçesi ile uygulama kapsamında ASKİ'ye gelir sağlanmak istendiğini, bahçe sulaması başta olmak üzere diğer konularda da suyu gerçekten tasarruf ilkesini gözetmeden kullanan abonelere yönelik önlemlerin alınmasını desteklediklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kent genelinde su tüketiminin arttığını vurgulayan Köse, şunları söyledi:

"Sayın Mansur Yavaş, yerel seçimlerde suya indirim yapacağı yönünde defalarca vaatlerde bulundu. Ancak göreve geldiğinden itibaren 3 defa suya zam içeren teklifi meclise sundu. Şimdiki teklifin içeriğinde 10 ile 15 metreküp kullanım arasına yüzde 50, 15 metreküpten fazla kullananlara da yüzde 80 oranında artış var. Yani kademeli su tarife teklifi, fahiş miktarda zam içeriyor. Teklifin Ankara halkının bütçesine zarar vereceğini düşünüyoruz. O yüzden sandık konulsun vatandaş yüzde 50 ile yüzde 80 zammı kabul ediyor mu, etmiyor mu görelim. Ankara halkı onaylarsa diyeceğimiz bir şey yoktur. Sonuçta biz Ankara halkının vekaletiyle mecliste görev yapıyoruz."

"Teklifteki veriler güncel değil"

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da 2020'de dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle su kullanım oranlarının arttığına dikkati çekerek, ASKİ'nin hazırladığı verilerin 2019'a ait olduğuna işaret etti.

Tasarruf etmenin yolunun fiyat artırmak olmadığını ifade eden Ilıkan, şöyle konuştu:

"Eğer tasarrufla ilgili bir adım atılacaksa öncelikle kayıp ve kaçak oranlarını azaltmalı. Teklif edilen tarife tasarruftan ziyade gelir odaklı. Teklif, aynı zamanda sosyal yardım alan ailelere de indirim yapılmasını içeriyor. Böyle olunca biz zam yapılmaması, Ankaralının cebine yeni bir maliyet gelmemesi için çaba sarf ederken sosyal yardım alan ailelerle ilgili de bir karar vermek zorunda kalıyoruz. Sosyal yardım alan aileler tabii ki en ucuz tarifeyi kullansın, elbette biz de yardıma muhtaç ailelerin desteklenmesini isteriz. Hatta sadece belediyeden sosyal yardım alan aileler değil gazilerimiz, şehit ailelerimiz, öğrenci evleri ile engelli vatandaşlar da indirimli tarifeden faydalanmalıdır. Ancak önerilen uygulama, bunu yapmamız için yeterli değil. O yüzden ASKİ teklifi hazırlarken, hepsini ayrı ayrı detaylandırıp ona göre meclise sunması gerekiyor. Biz de torba yasa gibi her şeyi bir paketin içerisinde geçirmek zorunda kalmayalım."

"Anketin sonucu yüzde 70 çıkar"

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, ASKİ'nin 2017 ile 2020 yılları arasındaki su faturalarını değerlendirerek hazırladığı uygulama kapsamında, abonelerin yüzde 70'inin 0 ile 10 metreküp arasında su tükettiği için fiyat artışından etkilenmeyeceğini vurguladı.

Tarifenin Gaziantep ve Bursa'da daha yüksek fiyatlarla uygulandığını öne süren Neslihanoğlu, şunları kaydetti:

"Kademeli tarifenin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Teklif için anket yapılmasına ben karşı değilim, kesinlikle yapılsın. Abonelerimizin yüzde 70'i olan kısmı kent genelindeki suyun yaklaşık yüzde 35'ini tüketiyor. Bahçesi olup da yağmur sularını bir yerde depolamak istemeyen, sondaj yapmayarak ağacını abone suyu ile sulamak isteyen kişi fazla ücret ödeyecek. Bu grubun tasarruf etmesini istiyoruz. Bu yüzde 70 oranındaki abonelerimiz kademeli tarifeye 'hayır' mı diyecek? Anketin sonucu abonelerin su kullanım oranlarında görülüyor. Yani bu anketin sonucu yüzde 70 çıkar. Çünkü az kullanan az ödüyor, çok kullanan çok ödesin diye oy kullanır."

"Asgari ücretli ödeyemediği için tasarruf ediyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar ise hiçbir geliri olmayan, belli aralıklarla yardım yapılan 160 bin aileye ucuz su kullanma imkanı sağlanacağının altını çizerek, bu ailelerin çocuklarıyla birlikte hesaplandığında kentteki nüfusun yüzde 25'ine denk geldiğini aktardı.

Uygulamanın su kullanımında tasarruf etmeyenleri ilgilendirdiğini işaret eden Bekar, şunları söyledi:

"Muhalefet 'gizli zam' diye tepki gösteriyor. Yalnız şöyle bir şey var orada 0 ile 10 metreküp arasında kullanan kısım fiyatları değişmiyor. Asgari ücretli ödeyemediği için tasarruf ediyor. Böylelikle tasarruf eden asgari ücretlinin cebine uygulama olumlu olarak yansıyacak. Tasarrufsuz kullananlara yapacağımız artışla sosyal yardım alan ailenin faturasına da katkıda bulunulmuş olacak. Bu aslında büyük bir şeydir. Hem tasarrufa teşvik hem de sosyal yardım alan ailelere bir müjdeli haber olacak diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay