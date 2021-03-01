Başkentte kaçakçılık yaptıkları iddia edilen 24 zanlı yakalandı
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Başkentte kaçakçılık yaptıkları iddia edilen 24 zanlı yakalandı

01.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:38
Başkentte kaçakçılık yaptıkları iddia edilen 24 zanlı yakalandı

Ankara'da son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 22-28 Şubat'ta operasyonlar düzenlendi.

24 zanlının gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 milyon 802 bin 650 makaron, 113 bin 631 muhtelif/elektronik eşya, 536 puro, 506 kilogram tütün, 341 bandrol ve 140 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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