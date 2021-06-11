Başkent'te 1 milyon 41 bin 120 adet makaron ele geçirildi
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Başkent'te 1 milyon 41 bin 120 adet makaron ele geçirildi

Başkent'te 1 milyon 41 bin 120 adet makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da üç farklı ilçede düzenlenen operasyonda 1 milyon 41 bin 120 adet bandrolsüz, mükerrer ve içi doldurulmuş makaron ile cep telefonları ve kaçak ürünler ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da üç farklı ilçede düzenlenen operasyonda 1 milyon 41 bin 120 adet bandrolsüz, mükerrer ve içi doldurulmuş makaron ile cep telefonları ve kaçak ürünler ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde 4 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 41 bin 120 adet bandrolsüz, mükerrer ve içi doldurulmuş makaron, 57 adet cep telefonu, 2 bin 485 adet cep telefonu yedek parçası ve 34 bin 841 adet kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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