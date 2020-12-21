Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı
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Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

21.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:52
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Aralık'ta kaçakçılık operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 48 bin 200 kaçak boş makaron, 9 bin 803 litre kaçak sahte içki, 1508 kaçak muhtelif elektronik eşya, 2 bin 200 kaçak puro, 539 kilogram kaçak tütün ve 631 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri operasyonlarda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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