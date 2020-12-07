Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı
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Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı

07.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:02
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Kasım-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 74 bin kaçak makaron, 24 bin 782 kaçak muhtelif eşya, 11 bin 341 kaçak veya sahte ilaç, 5 ton 773 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 1260 paket kaçak sigara, 379 kilogram kaçak tütün, 13 kaçak cep telefonu ve 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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