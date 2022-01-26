Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı - Haberler
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Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 17-23 Ocak'ta sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda, 20 milyon 230 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 72 bin 200 dolu makaron, 53 bin 124 tıbbi ilaç, 4 bin 943 cinsel içerikli ilaç, 6 bin 554 elektronik veya muhtelif eşya, 360 paket kaçak sigara, 186 puro, 99 litre sahte alkollü içki, 31 kilogram tütün, 18 sahte bandrol, 7 alkol aroması ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 28 zanlı gözaltına alındı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Ocak, Güncel, Haber

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