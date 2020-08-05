Başkentte kaçakçılık operasyonları Ankara'da son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Ankara'da son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 600 uyuşturucu/uyarıcı hap, 450 litre etil alkol ve 39 litre alkollü kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA